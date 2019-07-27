“Faız ındırımı pıyasayı canlandıracak”

TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz oranlarını 425 baz puan indirerek yüzde 24'ten yüzde 19.25'e çekmesi İzmir'de memnuniyetle karşılandı.

'CAN SUYU OLACAK'

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, faiz oranları indiriminin çok doğru bir zamanlama ile yapıldığını belirtti, "Bu karar ekonomiye can suyu olacaktır. Şimdi bankaların da hem ticari hem de tüketici kredi faizlerini indirmelerini bekliyoruz. Böylece hem yatırım ve üretim ortamı iyileşecek hem de piyasalar canlanacaktır. Kur, faiz ve enflasyon ilişkisinde en önemli parametre olan faizlerin düşmesi ihracata da olumlu yansıyacaktır" dedi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı da, "MÜSİ- AD olarak, TCMB'nin bu kararının bankaların mevcut faiz oranlarına yatırımcı lehine hızlı şekilde yansıyacağını diliyoruz" dedi.