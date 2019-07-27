Kültürpark’ta heykel ayıbı

İzmir'in simgesi Kültürpark'ta Lozan Kapısı'nda bulunan ve 1993 yılında Tankut Öktem tarafından yapılan 'Atatürk ve İsmet İnönü Heykeli'nin bakımsız hali görenleri üzüyor. İzmir Enternasyonel Fuarı'na (İEF) ev sahipliği yapan Kültürpark'ta özellikle kuş pislikleri uzun süredir temizlenmeyince heykellerde kalıcı zarara yol açtı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve İEF'nin kurucusu Ataürk ve Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün heykellerinin baş bölümlerindeki kuş pislikleri bu kadar da olmaz dedirtiyor.

KOCAMAN İLGİSİZLİK

Heykellerin kafasından akan kuş pislikleri temizlenmediği için heykellerde kalıcı olarak iz bırakmış durumda. Vatandaşların dikkatini çeken özensizlik, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürkçü söylemlerinin sözde kaldığını gözler önüne sermiş oldu. İzmir'in merkezinde kimsenin gözünden kaçmayacak noktadaki heykelin temizlenmemesi, görenler tarafından Atatürk ve İnönü'ye yapılan saygısızlık olarak dikkat çekiyor. Tüm bunlara bir de Ataürk'ün kurucusu olduğu İEF'de bu durumun yaşanması skandal olarak yorumlanıyor. 23 Mart tarihinde bir vatandaşın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Hemşeri İletişim Merkezi'ne (HİM) söz konusu heykelin temizliği için attığı mesaja geri dönüş yapılmadığı gibi herhangi bir temizlik çalışmasının yapılmaması da umursamazlığı gözler önüne serdi. İzmirliler, bir an önce heykelin düzenli olarak bakımının yapılmasını istiyor.