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Yeni kalpleri ile bir araya geldiler

Giriş Tarihi: 27.7.2019
Yeni kalpleri ile bir araya geldiler
IZMIR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Egitim ve Arastırma Hastanesi'nde bu yıl ard arda gerçeklestirilen kalp nakli operasyonlarıyla, kalp yetmezligi olan 3 hasta yeni bir hayata basladı. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda 14 Subat tarihinde gerçeklestirilen nakille fırıncı Bülent Çiçekçi (40), 18 Subat'ta ev hanımı Nemiha Ardıç (44) ve 20 Mart'ta da fabrikada isçi Nihat Andırma (46) yeni kalplerine kavustu. Türkiye'nin çesitli bölgelerinden getirilerek yaklasık 6 saat içinde hastalara nakledilen kalplerle hayata tutunan hastalar, saglıklarına kavustu, yeni yasamlarını kontrol için geldikleri hastanede bulusarak kutladı. Aynı zamanda nakilleri gerçeklestiren Prof. Dr. Ali Gürbüz'ü, bashekimlige atanması sebebiyle ziyaret eden hastalar, yeni görevi nedeniyle tebrik etti.
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