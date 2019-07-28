Sanat merkezinde mezuniyet konseri

BUGÜN NELER OLDU

Bornova'da?kurulan Özel Nilüfer Acar Sanat Merkezi 1. Yılsonu konseriyle ilk dönem mezunlarını verdi. Bornova Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte eğitimlerini tamamlayan kursiyer öğrenciler keman, gitar, piyano, bateri, bağlama ve şan eğitiminde aldıkları eğitimle gecenin konuklarına unutulmayacak keyifli dakikalar yaşattı. İzmir' in sanat eğitimi dünyasında farklı ve profesyonel bir yer edinmeyi hedefleyen kurumun kurucusu Nilüfer Acar, "Bu yıl 1.'sini düzenlediğimiz yılsonu konserimiz beklediğimizin üzerinde ilgi görerek yaptığımız işte doğru yolda olduğumuzu bize gösterdi. Bu yıl olduğu gibi önümüzdeki dönemde de profesyonel eğitim kadromuz ve yenilikçi eğitim çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.