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Sanat merkezinde mezuniyet konseri

Giriş Tarihi: 28.7.2019
Sanat merkezinde mezuniyet konseri
Bornova'da? kurulan Özel Nilüfer Acar Sanat Merkezi 1. Yılsonu konseriyle ilk dönem mezunlarını verdi. Bornova Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte eğitimlerini tamamlayan kursiyer öğrenciler keman, gitar, piyano, bateri, bağlama ve şan eğitiminde aldıkları eğitimle gecenin konuklarına unutulmayacak keyifli dakikalar yaşattı. İzmir' in sanat eğitimi dünyasında farklı ve profesyonel bir yer edinmeyi hedefleyen kurumun kurucusu Nilüfer Acar, "Bu yıl 1.'sini düzenlediğimiz yılsonu konserimiz beklediğimizin üzerinde ilgi görerek yaptığımız işte doğru yolda olduğumuzu bize gösterdi. Bu yıl olduğu gibi önümüzdeki dönemde de profesyonel eğitim kadromuz ve yenilikçi eğitim çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
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Sanat merkezinde mezuniyet konseri
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