Hastanede kader birliği yaptılar

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İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde karnında dev boyutta kitle olan iki hasta, aynı gün ameliyat edildi. Karın ağrısı ve karın şişliği gibi şikayetlerle İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Nergiz Gökkaya (85) ve Ayşe Aydemir (51), yapılan değerlendirme sonucunda pelvik kitle saptanması üzerine jinekolojik onkoloji uzmanı Op. Dr. Serhat Şen tarafından yapılan ameliyatla, sağlıklarına kavuştu. İki hastada da belirti vermeyen ya da çok geç belirti veren, yavaş yavaş büyüdükleri için de ani değişikliklere yol açmayan tümörel yapılar bulunduğunu anlatan Opr. Dr. Serhat Şen, görüntüleme yöntemlerinin bazen net sonuç vermediğini söyleyerek, riskli bir ameliyat kararı verdiklerini dile getirdi.Ortalama 40'ar dakikalık ameliyatlarla iki hastanın da sağlığına kavuştuğunu anlatan Dr. Şen, "Nergiz hanımın iki yumurtalığında 20'şer santimlik iki kitle, Ayşe hanımdan ise rahim kaynaklı yaklaşık 35 santim ve 6.5-7 kiloluk bir kitle çıkardık. Rahim ve yumurtalıkları alarak başarı elde ettik" dedi. Kadınlarda benzer kitlelerin bir anda değil, belli bir süreçte ortaya çıktığını ifade eden Dr. Serhat Şen, her yıl yapılan düzenli kontrollerin önemine dikkat çekti. İleri yaşı nedeniyle riskli grupta bulunan kalp yetmezliği hastası Nergiz Gökkaya, "Karnımda ağrı vardı. Acile geldim. Doktorlar, hemşireler yardım etti. Karnımdan büyük bir kitle çıkarıldığını duyunca şaşırdım. Ben böyle olduğunu bilsem daha evvel gelirdim" dedi. Ayşe Aydemir ise, "Karnımda şişlik vardı. Buraya geldim ameliyat oldum. Şimdi çok iyiyim. Tüm personele teşekkür ederim" diye konuştu.