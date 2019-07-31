Ebıts ılk şubesını Narlıdere’de açtı

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Strateji İş Geliştirme Ltd. Şti.'nin portföyünde yer alan EBİTS İnovasyon ve Otomasyon, ilk şubesinin resmi açılışını Narlıdere'de yaptı. Açılış töreninde İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, BATÜDER Başkanı Akın Kazançoğlu, Nak Kargo Kurucu Ortaklarından Koçali Al ile birlikte İzmir iş dünyasının tanınmış simaları bir araya geldi. Gafur Alişer, "Anatolia Strateji İş Geliştirme Ltd. Şti. ile Egebeta İnovasyon Teknik Servis A.Ş. arasında yapılan iş geliştirme programıyla EBİTS Teknik Servis bölgede en yetkin ve hızlı servis hizmetini sağlayacak" dedi. Alişer, "EBİTS, teknik servis hizmetlerinde Çeşme, Urla ve Güzelbahçe hattında yaz boyunca 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet üretecek. Önümüzdeki süreçte Karşıyaka, Bornova ve Gaziemir şubeleri de faaliyete geçecek. Nitelikli ve güvenilir ve güler yüzlü teknik servis için deneyimli ekipler oluşturuldu" ifadesini kullandı.