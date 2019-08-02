Tepkiden korktu meclisi tasd

Izmir'de Karaburun Belediye Baskanı Ilkay Girgin Erdogan, skandallarına devam ediyor. Kendisini belediye sirketine 7 bin 500 lira maasla müdür olarak atayan CHP'li Baskan, belediye bünyesinde hizmet veren 3 plajdaki tesislerin müdürlügüne erkek kardesinin 23 yasındaki oglu Derya Girgin'i, halasının kızı Yıldız Sedef'i belediyenin Halkla Iliskiler Müdürü, muhasebe müdürlügüne ise esinin akrabası Handan Kalalı'yı yerlestirdigini Egeli Sabah ortaya çıkarmıstı. Baskanın skandalları kamuoyundan tepki görünce aldıgı 2 aylık maası bagıslamıstı. Daha sonra çark eden Baskan Erdogan, bir kez daha yaptıgı hamle ile herkesi sasırtmayı basardı.

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Baskan Erdogan, bugün yapılması planlanan Karaburun Belediyesi Agustos Ayı Olagan Meclis Oturumu'nu Karaburun'un merkezine 31 kilometre uzaklıkta, Mordogan'a ise 38 kilometre uzaklıktaki Küçükbahçe Mahallesi'nde bugün saat 10.00'da yapma kararı aldı. Karaburun'un yarımadasının güneyinde yer alan Küçükbahçe'ye Karaburun'dan araçla 50 dakikada, Mordogan'dan ise 45 dakikada ulasılabilmesi tepkilere neden oldu. Iddiaya göre CHP'lilerin kendisini yasanan skandallarla ilgili elestirecegini ögrenen Baskan Girgin Erdogan'ın bu yüzden meclisi tasıdıgı ögrenildi. Bu karara Karaburun Belediye Meclisi AK Parti ve MHP grupları yazılı itirazda bulundu. AK Partili Meclis üyeleri Gökhan Turamanlar, Kadir Kaan Birogul, Yasemin Aytaç ve MHP'li Meclis Üyesi Mehmet Coker, imzalı yazıyla toplantının Belediye Meclis Salonu'nda yapılmasını istedi. Konuyla ilgili SABAH'a konusan AK Parti Karaburun Ilçe Baskanı Adem Avcı, "Meclisin baska bir yerde toplanması için olaganüstü bir durumun olması gerekiyor. Fakat CHP'li baskan, daha önce oldugu gibi 'ben yaptım oldu' mantıgı ile hareket ediyor. Tepkilerden kaçmak için böyle bir yol izledigini düsünüyoruz. Bu duruma karsı oldugumuzu dilekçemiz ile ilettik" dedi.