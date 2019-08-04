İZMİR'DE 38 yaşındaki muhasebeci Gürhan Vural uzun zamandır hayal ettiği kitabı yazdı. Çocukluğundan beri tiyatro aşığı olan Vural, tiyatro metinleri yazarak aynı zamanda oyunculuk da yaparak kendini geliştirdi. Tiyatronun dışında mizahla da ilgilenen Vural, yazdığı hikayelerini 'Sanal Alem Mutlu Alem' adını verdiği kitapta topladı. Kitapta yer alan hikayelerin topluma dair olduğunu ifade eden Vural, "Herkesin birey olarak maddi ya da manevi sıkıntıları var. Kimi eşinden mutlu olmaz, kimi işinden memnun olmaz, kimi de yaşadığı şehirden memnun olmaz. Buna rağmen bir yemek sofrasına oturduğumuzda mutlaka elimiz telefonda fotoğraf çekilir, gülücükler atılır. Mutsuz olsak da böyle olur. Bunun altında mutluyuz, eğleniyoruz gibi bir imaj veriyoruz. Aslında kitabın çıkış nedeni buradan başladı. Bunun dışında kitapta; sanatçıların evlilikleri, yaz aşkları, kadın-erkek ilişkileri, erkeklerin bayıltıcı askerlik anıları, otobüs yolculukları gibi konulardan oluşan hikayeler yer alıyor. Birde bazı şeyleri trend etme çabamız var onları tiye alarak yazdım" diye konuştu.

"HEDEFİ ÜRETMEK"

Niyetinin kitap yazmayı asıl mesleği haline getirmek istediğini söyleyen Vural, "Muhasebe yoğun bir tempo, müşterilerimizi memnun etmek zorundayız, her açıdan. İnsanları memnun etmek de çok zor. Ama benim hayalim ve idealim buydu, kitap yazmak. İkinci bir kitap için de uğraş vermek istiyorum. Çok satılır, az satılır diye bir kaygım yok. Amacım bu kitabı çıkarmak hayalimi gerçekleştirmekti. Herkes yaptığı emeğin okunmasını ister. Uzun soluklu olmasını ister. Artık bu okuyucuların takdiri ve nasip" şeklinde konuştu.

SATIŞLARI BAŞLADI

Vural, konuşmasına şöyle devam etti: "Hedefim güzel şeyler üretmek. Toplumdaki komik olayları veya zor olayları tiye alarak insanların sıkıntılarını, mutsuzluklarını güldürerek bir nebze bastırmak niyetim. Tabi tek kitapla kalmak istemiyorum. Daha çok kitap, daha çok anılar biriktirip, benim en büyük servetim olarak çocuğuma armağan etmek istiyorum. Sağ olsun ailem çok destek oldu bana. Tabi onların desteğini hissetmek çok güzel. İnsana güç veriyor. Onun için aileme sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak kitabım şuan online satışta mevcut. Umarım kısa zamanda raflarda da yerini alır."