Bostanlı’nın vay haline

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı'da mekanlar işgaliyeyi abartınca, vatandaşlar yolda yürümeyecek hale geldi. Özellikle eğlence mekanlarının yoğun olduğu yerlerde kaldırımların büyük bölümünü attığı masa sandalye ile işgal eden ve vatandaşa yürüyecek alan bırakmayan esnaf, Bostanlı sakinlerini isyan ettirdi. Bostanlı'daki eğlence mekanlarının yoğun olarak faaliyet gösterdiği Cemal Gürsel Caddesi ile bu caddeyi dik kesen ara sokaklarda işletme sahipleri belediyenin kaldırımlara çizdiği sarı çizgileri yok sayınca ortaya bu kadar da olmaz dedirten görüntüler çıktı. Kaldırımların neredeyse dörtte üçlük bölümü masa sandalyelerle kaplandığı için yürümekte zorlanan vatandaş, araç yoğunluğunun çok fazla olduğu caddede işletmelerin önünden geçebilmek için asfalta inmek zorunda kaldı. Tüm bu olumsuzluklara bir de Karşıyaka Belediyesi'nin denetim zafiyeti eklenince ortaya Karşıyaka'ya hiç yakışmayan manzaralar çıktı. Denetimlerin yetersiz olmasından cesaret alan bazı cafe ve barların kaldırımın tamamını işgal ettiği gözlerden kaçmadı.

DENETİMLER YETERSİZ

Sabah Egeli kaldırımlardaki işgaliye terörünü bir bir görüntülerken vatandaşlar, Karşıyaka Belediyesi'nden sorunu bir an önce çözmesi konusunda yardım istedi. Belediyenin kaldırıma sarı çizgiler çizerek işletmelere ayrılan alanları belirlediğini fakat bir çok işletmenin günün belli bir saatinden sonra bu sınırlara uymayarak neredeyse kaldırımın tamamını işgal ettiğini belirten vatandaşlar belediyeyi de yeterli denetim yapmamakla suçladı. Öte yandan 2014'te göreve gelen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın görev süresi olan 5 yıl boyunca kuralsız işgaliyelerin çığrından çıkmasıyla birlikte Bostanlı'nın neredeyse birçok ara sokağına mekanlar açıldı. özellikle evlerini altı sonradan mekana dönüşen apartman sakinleri ile işletmeler arasında otopark ve çeşitli kavgalar yaşanmaya başladı. Cemal Gürsel Caddesi ile bu caddeyi dik kesen ara sokaklarda akşamları neredeyse kaldırımda yürümenin imkansız olduğunu ifade eden Karşıyakalılar bu durumun kazalara da davetiye çıkardığını söyledi. Kaldırımda yürüyecek yer bulamayan vatandaşın mecburen trafik yoğunluğunun fazla olduğu caddeden yürümek zorunda kaldığını belirten vatandaşlar önlem alınmaması halinde meydana gelebilecek istenmeyen durumlardan Karşıyaka Belediyesinin sorumlu tutulacağını söyledi. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bir an önce duruma el atması gerektiğini ifade eden vatandaşlar; "Başkan bize inanmıyorsa bir akşam çıkıp dolaşsın. Bakalım Karşıyakalının kaldırım işgalleri nedeniyle yürümekte zorlandığı kaldırımlarda kendisi yürüyebilecek mi? " diye sordu.