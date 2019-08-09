Doğa düşmanları

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar'daki Orcanlar mevkiinde 45-50 yıllık Kızılçam cinsi çam ağacı kesildi. Orman görevlilerinin günlük mesailerinin sona ermesini bekleyen hainler, benzin motorlu testere ile 22 tane Kızılçam ağacını kökünden kesti. Orman bekçileri, kaçak ağaç kesimini bölgenin geniş bir araziye sahip olması nedeniyle sonradan fark etti. Bekçiler, durumu hemen Orman ve hazine arazilerinin korunması için İzmir Valiliği tarafından görevlendirilen Buca Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanı Erhan Şen'e bildirdi. Kısa sürede ağaçların kesildiği bölgeye giden Şen, olaydan Buca Jandarma İlçe Komutanlığı'nı haberdar etti. Jandarmanın bölgede yaptığı incelemede toplam 22 tane ağacın gövdesinden kesilerek ayrıldığı tespit edildi. Kestikleri bazı ağaçları traktöre yükleyen zanlılar, bekçilerin bölgeye geldiğini fark edince kalan ağaçları bırakıp kaçtı.

YER TEMİN EDECEKLERDİ

Havanın aydınlanmasıyla birlikte acı tablo ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, zanlıların bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Yaşanan manzara karşısında gözyaşlarını tutamayan Buca Çiftçi Malları Erhan Şen, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle görüşüp bölgenin tekrar ağaçlandırılması için girişimlerde bulundu. Yapılan kaçak kesimin amacının ecrimisil yoluyla kullanım için yapıldığı üzerinde durulurken, Şen, "Tam bir katliam. Kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi için çaba sarf ediyoruz. Bunu yapan insan olamaz. Nasıl kıydılar o güzelim ağaçlara. Burası İzmir'in akciğerleri. Burası hepimizin, hep birlikte korumamız gerekiyor. 100 kez kesseler, 1000 kez ağaç dikeceğiz. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kesilen ağaçlar için fidan dikimi gerçekleştirecek. Ağaçları ormandan yer temin edebilmek için kestiler. Eğer bu ağaçların yerine yenisi dikilmezse, buraya gelip zeytin ağacı dikip sonrada ecrimisil yoluyla alacaklar. Bunlara izin vermeyeceğiz. Jandarmanın hassasiyeti sonucu zanlıların yakalanacağını ümit ediyoruz" dedi.