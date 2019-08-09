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Erol amca, akülü arabasına kavuşacak

Akülü aracı bozulan engelli ’a Torbalılı hayırsever yardım edecek

FATİH ŞENDİL
FATİH ŞENDİL Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019
Erol amca, akülü arabasına kavuşacak

İZMIR'IN Torbalı ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Erol Karaduman, 15 yıl önce tarlaya çalışmaya giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kullandığı traktörün altında kaldı. Sol bacağından yaralanan Karaduman'ın kalça kemiği kırıldı. Yaklaşık 10 yıldır her yere akülü tekerlekli arabasıyla giden Karaduman'ın aracı 3 ay önce bozuldu. Defalarca yaptırmasına rağmen aracı bir türlü çalışmayınca Karaduman, evde hapis hayatı yaşamaya başladı. Hayırsever ve yetkililerden yardım isteyen Karaduman'ın sesini EGELİ SABAH duyurdu.

TALİMAT VERDİ
Dün yayınlanan "Arabası bozuldu evde hapis kaldı" başlıklı haberin ardından İzmirli iş adamı Torbalı Bahçeşehir Koleji'nin sahibi Yıldırım Baytekin, Karaduman'ın yardım çığlığına kulak verdi. EGELİ SABAH'a ulaşan Baytekin, Erol Karaduman'a yeni akülü araç alınması için yardımcılarına talimat verdi. Baytekin, "Haberi görünce çok etkilendim. Yeni bir akülü araç alınması için yardımcılarıma talimat verdim" diye konuştu. Erol Karaduman ise Yıldırım Baytekin'e teşekkür etti.

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Erol amca, akülü arabasına kavuşacak
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