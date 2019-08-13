Otoyola tam not

BUGÜN NELER OLDU

Kurban Bayramı'nı Ege'de geçirmek isteyen binlerce tatilci, cuma akşamından itibaren akın akın gelmeye başladı. İstanbul-İzmir otobanının da açılması ve ulaşımın 3,5 saate düşmesi, Alaçatı ve Çeşme'yi tercih eden İstanbullu tatilcilere büyük kolaylık sağladı. İstanbul ile İzmir arasındaki yolculuk süresini 8,5 saatten 3,5 saate indiren otoyol vatandaşlardan tam not aldı. İstanbul ile İzmir arasındaki yolculuk süresini 3,5 saate indiren İzmir-İstanbul Otoyolu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 5 Ağustos'ta açıldı. Kurban Bayramı nedeniyle tatile çıkan İstanbullular otoyola yoğun ilgi gösterdi. Otoyolun İzmir gişelerinden araç kuyrukları oluştu. Otoyolu kullananlar arasında tesadüfen ünlü şarkıcı Niran Ünsal muhabirimiz Ceyhan Torlak'a denk geldi. Otoyol hakkındaki görüşlerini muhabirimiz ile paylaşan Niran Ünsal, "Konser için İzmir'e geldim. Çok konforlu ve keyifli bir yolculuk oldu. Dönüşte de otoyolu kullanacağım. Herkese tavsiye ederim. Hiçbir problem yaşamadan geldik" diye konuştu. Ünlü şarkıcının yanındaki müzik şirketi sahibi İbrahim Gugu, "Niran hanım ile beraber İzmir'e konser için geldik. Sürücü olarak İstanbul'dan gelirken çok güzel bir deneyim yaşadım. Gayet keyifli bir yolculuk oldu. Trafik derdi olmadan, dur kalk yapmadan çok hızlı bir şekilde İzmir'e vardık" diye konuştu. Eşi ve iki çocuğu ile birlikte İstanbul'dan İzmir'e tatil için gelen galerici 30 yaşındaki Ömer Turhan, "İlk kez İstanbul-İzmir Otoyolu'nu kullandım. Çok memnun kaldım. Arabada çocuklarım olduğu için çok hızlı gelmeme rağmen 4 saatte İzmir'e ulaştık. Tatil sonunda bu yoldan İstanbul'a döneceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Allah bu yolu yapanlardan razı olsun. Herkesin hayır duasını aldı" diye konuştu.36 yaşındaki satış yöneticisi Sedat Karaca, "Arkadaşım Mert ile birlikte motosikletlerimizle Muğla Akyaka'ya tatile gidiyoruz. 3.5 saatte İzmir'e girdik. Yoldan çok memnun kaldık. Çok iyi bir sürede İzmir'e vardık" dedi. Fitness antrenörü 23 yaşındaki Mert Akyol, "Motosikletle yolculuk çok güzel oldu. Dönüşte yine aynı güzergahı kullanacağız. İzmir ya da Ege Bölgesi'ne gelirken hep bu otoyolu kullanmayı düşünüyoruz. Herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu. İstanbul'dan Didim'e ailesi ile birlikte tatile gelen finans sektöründe çalışan 47 yaşındaki Mahmut Boğmaç, "Araç kullanırken çok keyif aldım. Hiç yorulmadan geldik" dedi