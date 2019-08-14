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AK Gençlik’ten yardıma muhtaç aileye destek

Giriş Tarihi: 14.8.2019
AK Gençlik’ten yardıma muhtaç aileye destek
AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök ve Gençlik Kolları MKYK üyesi Mehmet Yara, Beste Çınar isimli sosyal medya kullanıcısı bir vatandaş tarafından paylaşılan ve yüzlerce retweet alan ihtiyaç sahibi bir aile için yapılan yardım çağrısına duyarsız kalmadı. Gök ve Yara, Güler ailesinin adres bilgilerine ulaşarak aileye bayram ziyaretinde bulundu. Gök, Akpınar Mahallesinde 6 çocuğuyla birlikte yarı inşaat halindeki kapıları dahi olmayan bir evde barınan aileye evin inşaatının tamamlanması ve çocukların eğitim masraflarında yardımcı olma verdi. Gök ve MKYK Üyesi Mehmet Yara'ya ziyarette Turgutlu İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kayser, İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Erol Çiftçi eşlik etti.
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AK Gençlik’ten yardıma muhtaç aileye destek
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