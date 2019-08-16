Dumlupınar’ın acı hikâyesi film oldu

İZMIRLI yönetmen Gökhan Kaya (23), Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteğiyle 1953 yılında yaşanan Dumlupınar faciasını kısa film haline getirdi. "Ah Bir Ataş Ver" türküsüyle yürekleri sızlatan Dumlupınar faciasını anlatan filmin çekimleri İnciraltı Deniz Müzesi'nde çekimi tamamlandı. Film, Norveç'teki Ringerike Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü aldı. Portekiz, İngiltere, Ermenistan, Nepal, Kıbrıs ve Rusya'daki festivallerde finalist olan film, ABD, Fransa ve Almanya'da da temsil hakkı kazandı. İnternet prömiyeri 27 Temmuz'da yapılan kısa filme, dijital platformlardan erişim sağlandı ve "Ah Bir Ataş Ver" dünya seyircisiyle buluştu.

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İlkokuldan bu yana hayalinin film çekmek olduğunu belirten Gökhan Kaya, "Dumlupınar denizaltısının batması, Türk denizcilik tarihinin en korkunç olaylarından biri. 81 denizcinin hayatını kaybettiği bir olay. 22 denizci asker denizaltında kurtarılmayı bekliyor. Biz o askerlerin ne yaşamış, ne düşünmüş olabileceğine ilişkin bir film yapmaya karar verdik. Temel soru şuydu, öleceğini bilen bir insan ne düşünür? Keşke o olay hiç yaşanmamış olsaydı. Biz sinemacılar olarak denizin altında ölümü bekleyen insanların durumunu paylaşma ihtiyacı duyduk" dedi.