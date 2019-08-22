Sırada olimpiyat şampiyonluğu var

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Ermeni rakibini 7-2 yenerek Dünya Şampiyonu olan Kerem Kamal memleketi Manisa'da davul zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı. Önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde ardından da doğup büyüdüğü mahallede coşkuyla karşılanan ve omuzlara alınan Kamal bundan sonraki hedefinin Olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi. Milli güreşçi Kerem Kamal, "Önümüzde büyük maçlar var, inşallah daha iyi sonuçlar alıp olimpiyatlara gitmek istiyorum" dedi. Estonya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal, bundan sonraki hedefinin olimpiyatlarda başarı göstermek olduğunu belirtti.



'HAT-TRİCK'İ TAMAMLADIK'

Kerem, üçüncü defa dünya şampiyonu olmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Bu sene 3. kez dünya şampiyonu olup 'hat-trick'i tamamladık. Benim en büyük hedefim zaten olimpiyatlar. İnşallah oraya gidip ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Beni yalnız bırakmayan ailem, dostlarım, amcalarım, akrabalarım, hepsine buradan sonsuz teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.