İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını yaklaşık 53 saat sonra kontrol altına alındı. 500 hektarlık alanda etkili olan yangının soğutma çalışmaları dün de devam etti. Yangının ardından İzmir'de yeşil seferberlik başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan ağaçlarla ilgili toplumdaki hassasiyeti son derece anlayışla karşıladıklarını aktardı. Yanan alanları en hızlı şekilde rehabilite edeceklerini vurgulayan Pakdemirli, "Kasım ayında Guinness rekorlar kitabına girme projemiz var. İzmir, Muğla, Fethiye ile beraber çeşitli bölgelerde aynı anda 3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına gireceğiz. 11 Kasım saat 11.00'de tüm vatandaşlarımızı Guinness rekorlar kitabına girmek üzere açıklayacağımız illerde fidan dikimine davet ediyorum" dedi. İzmir'de 500 hektarlık orman alanını yok eden yangının ardından kentteki dokuz sivil toplum kuruluşu, Ege Orman Vakfı ile el ele vererek, "Hedef 1 Milyon Fidan" kampanyası başlattı. 2 gün 5 saat boyunca süren ve büyük bir yıkıma yol açan orman yangının ardından bölgenin yeniden ağaçlandırılmasına destek vermek isteyenler 10 TL karşılığında bir fidan bağışlayarak kampanyaya katılabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi (DTO), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Şubesi (MÜSİAD) tarafından başlatılan kampanyada 1 milyon fidan dikilmesi hedefleniyor. Yürütülecek kampanyaya katılmak isteyen üyeler ve vatandaşlar Ege Orman Vakfı'na ait TR47 0013 4000 0042 5403 9000 01 IBAN

No'lu hesaba fidan bağışında bulunabilecek. Fidan bağışı kampanyasına destek veren sivil toplum kuruluşları temsilcileri, tüm vatandaşlara kampanyaya destek çağrısında bulunarak İzmir'den 1 milyon fidan hedefine ulaşılması konusunda herkesi duyarlı olmaya davet etti. Yaşar Hukuk Bürosu İzmir'deki yangınların ardından kolları sıvadı. Avukat Abdi Yaşar İzmir'in Menderes ilçesinde 200 fidan dikeceklerini açıkladı.

HAYTAP DA DEVREDE

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan, Ege Bölgesinde çıkan orman yangınlarında yaralanan hayvanların kliniklerde yapılacak olan tedavilerini üstleneceklerini ifade etti. Baylan, "Son günlerde İzmir'de ve ülkemizde yaşanılan yangınlardan dolayı canımız yanıyor. Her karışında binlerce canlının yandığını bildiğimiz coğrafyalarda bu acılar bizim için tarifsiz. Bu nedenle HAYTAP olarak yangınlardan dolayı mağdur olan hayvanların tedavilerini gücümüz yettiğince üstlenmek istiyoruz. İzmir çevresinde yaşanılan yangınlardan dolayı etkilenen canlıların tedavi masraflarını karşılayacağız. Vatandaşlarımızın bu konu ile alakalı federasyonumuza ulaşmalarını istiyoruz" dedi.

SORUMLULAR ARANIYOR

İzmir Valisi Erol Ayyıldız sabotaj ihtimaline karşı MOBESE ve çevredeki yüzlerce güvenlik kamera kaydının incelendiğini açıkladı.