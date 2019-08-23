Pazarcının sabrı taştı

Menemen Belediyesi'nde Başkan Serdar Aksoy ile pazarcı esnafı arasında yaşanan gerginlik her geçen gün giderek büyüyor. Geçtiğimiz yıl patlak veren olayda CHP'li eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin yeni pazar yeri için ihaleye çıktı. Yapım aşamasında pazarda tezgah açan esnaf ise kura ile sokak aralarına dağıtıldı. İşleri bozulan pazarcıların durumu perişan oldu. Yeni CHP'li başkan Serdar Aksoy ise belediye başkan adayıyken, pazarcıların sorunlarını çözeceklerini vaat etti. Başkan sorunları çözmek yerine iyice ortamı gerginleştirdi ve işin içinden çıkılmaz bir hale soktu. Aksoy, son olarak açıkta kalan pazarcıları tehdit etti. En son Kurban Bayramı öncesi başkanla görüşeceklerini ama başkanın görüşmediğini belirten Menemenli Pazarcılar Derneği Başkanı Mahir Kudaş, "İşimiz gücümüz zaten kötü, bunun yanı sıra belediye başkanımız ve yardımcımız gözünü bizim gibi pazarcı esnafına dikti" dedi.

'ESKİSİNİ ARATMIYOR'

Pazar yerini çözüme kavuşturmak için muhatap bulamayan ve belediye binası önünde başkan Serdar Aksoy'u protesto etmek isteyen 400'den fazla pazarcı esnafını bir araya geldi. Belediyenin önünde çöp arabaları ve kepçeler kalabalığın yürümesine izin vermedi. Basın açıklaması yapmak isteyen Menemenli Pazarcılar Derneği Başkanı Mahir Kudaş'ın üzerine ise belediyeye ait kepçe sürüldü. Polisin engel olduğu olay büyümeden yatıştırıldı. Pazarcı esnafının ailesine bakamaz hale geldiğini belirten Kudaş, "Serdar Aksoy, eski başkan Tahir Şahin'i aratmadı. Öncelikle biz Tahir Şahin zamanında esnaf başı 2 bin lira yeni pazar yeri için para toplayıp belediyeye bağış yapmıştık. İnşaat devam ederken Başkan Aksoy, eski başkanın topladığı paraların yasalara uygun olmadığını ve bundan sonra pazarcı esnafından bir kuruş alınmayacağını belirtti. Ama çok geçmeden telefonlarımıza mesaj geldi ve mesajda Başkan, bizden kişi başı yeni 17 bin 500 lira para istedi. Karşı çıkınca bu miktar 2 bin liraya kadar indi. 'Kredi çekiyoruz ve Büyükşehir'den gelen destek ile pazar yerinizi tamamlayacağız' dedi. Bu cümlelerden sonra Başkan'ı bir daha göremedik. Başkanın teyzesinin oğlu olan yardımcısı Mustafa İlan, bizi makamından küfürle kovdu. Bize 'Siz kimsiniz lan.' Burayı özel şirkete kiralayacağını ve tüm pazarcı esnafını bitireceğini söyledi" diye belirtti.



TEZGAH AÇILMAYACAK

Ortada kalan pazarcı esnafı durumu protesto etmek için önümüzdeki hafta tezgah açmayacak. "Biz bunları hak etmedik" diyen Dernek Başkanı Mahir Kudaş, "Bundan sonra bizi kapılarından küfürle kovan ve bizi tehdit eden bir belediye başkanı ve yardımcısı ile muhatap olmayacağız" diye konuştu.