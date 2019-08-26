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Çifliğinde elektrik üretti, borçlu çıktı

Elektrik ihtiyacı için güneş sistemi kuran ’na 5 bin 300 lira fatura geldi

Giriş Tarihi: 26.8.2019
Çifliğinde elektrik üretti, borçlu çıktı

ELEKTRIK mühendisi, Özgür Yağmuroğlu (44), bir süre İtalya'da elektrikli araçlar şarj istasyonu projesinde görev almasının ardından hayalini gerçekleştirmek için Seferihisar ilçesine yerleşti. Düzce Mahallesi'nde 10 dönümlük bahçe satın alan Yağmuroğlu, tarım turizmi konseptini uygulamak istedi. Öğretmen eşi İlknur Yağmuroğlu (37) ile birlikte ekolojik ve organik ürünler üretmeye başlayan Yağmuroğlu, 'Hayat Bağı' adını verdiği çiftliğe 30 kilovatlık güneş enerjisi santrali kurdu. Bir yılın sonunda fazla enerjiyi şebekeye yaydığı için bölgesel dağıtım şirketi Yağmuroğlu'na 5 bin 300 liralık dağıtım bedeli faturası gönderdi.

'HAYAL KIRIKLIĞI'
Yağmuroğlu, "Şebeke bağlantılı olduğu fazla enerjiyi şebekeye vermeyi planladık. Başvurumuzu yaptık, onay aldık. Yapı ruhsatını belediyeden aldık. Sistem bağlantı anlaşması yapıldı ve 12 Mart 2018'de devreye alındı. Bana enerji verdiğim için ödeme yapılması lazım. Ancak şebekeye sunduğumuz enerji için bir teşekkür beklerken bizi hayal kırıklığına uğratan bir faturayla karşılaştık. Fazla enerjiyi sisteme yaydığımız için dağıtım bedeli istendi. Dağıtım şirketine gidip başvurunca sözleşmemizi kaybettiklerini öğrendim. Hukuki sureci başlattık, takipçisi olacağız" dedi. Dağıtım şirketi ise, "Öz (iç) tüketim amaçlı bağlantı anlaşması yapılmıştır" açıklamasında bulundu

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Çifliğinde elektrik üretti, borçlu çıktı
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