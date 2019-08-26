Şampiyonlara kapıyı gösterdi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'li aday Besim Dutlulu ipi göğüsledikten sonra ilk iş olarak başarıları sporcular yetiştiren Akhisar Belediyesi Güreş Kulübü'nü kapattı. Akhisar Belediyespor'un bünyesi altında 2009 yılından bugüne kadar sayısız şampiyon güreşçi yetiştiren kulübün kapatılması sporseverlerin büyük tepkisine neden oldu. Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nın son gününde grekoromen stilde dünya şampiyonu olan Kerem Kamal'ın yetiştiği kulüp olan Akhisar Belediyesi Güreş Kulübü'nün kapanması nedeniyle başta spora ve sporcuya her daim destek olan işadamı İsmail Keskinoğlu olmak üzere çok sayıda kişi Twitter'da #atasporumadokunma hashtag'i altında Başkan Dutlulu'yu eleştiren tweetler attı.

MARKET OLACAK

Güreş kulübünün 2009'da Akhisar Belediyespor çatısı altında kurulduğunu ve 7 yıl içinde Süper Lig şampiyonu olduğunu hatırlatan Keskinoğlu, "Güreş kulübü, Akhisar Belediyespor futbol takımının da içinde yer aldığı derneği amatör şubesiydi. Yerel seçimlerden sonra Başkan Besim Dutlulu'ya gittik. Dünya şampiyonları çıkartan bir kulüp olduğunu anlattık. Türkiye'nin yetenekli çocukları burada idman yapıyorlardı. Besim Bey'e 'bu kulübü devam ettirelim' dedik. Belediyenin maaş verdiği hocalar ve sporcular vardı. 'Ana branş olan büyükleri kapatalım ama gençleri ve çocukları bırakmayalım' dedim. İlk başta olumlu baktı. Ancak sonrasında spor salonunu bir marketler zincirine kiraladı. Bugüne kadar güreşin, kazandırdığı finansal ve sportif başarının yanı sıra Akhisarspor'a hiç bir olumsuz etkisi olmamıştır. Akhisar Belediyesi, güreş takımının sponsoru olduğu için, Akhisar Belediyespor'un cebinden bir kuruş çıkmıyordu. Öte yandan 3 kez Dünya Şampiyonu, 5 kez Avrupa Şampiyonu, 3 kez Dünya ikincisi, U23 Dünya Üçüncüsü ve Büyükler Avrupa üçüncü olar Kerem Kamal gibi Furkan Bayrak, Ali Cengiz gibi isimleri bu takımın bünyesinden vitrine çıkardık. Böylesine başarılarla dolu bir kulübün kapatılması tek anlamıyla hainliktir. Sessiz kalmayıp, karşı çıkan antrenörlerin Dutlulu tarafından lojmanlardan atılması akıl tutulmasıdır" dedi.

ÇOK ÜZÜLDÜM

Akhisar Belediyespor Güreş Kulübü'nde yetişen dünya şampiyonu güreşçi Kerem Kamal, "Akhisar'da yetiştim. İlk şampiyonluğumu Akhisar'da yaşadım. Yetiştiğim kulübün kapatıldığını duyunca çok üzüldüm. Bu kulüp benim gibi birçok şampiyon daha çıkartabilirdi. Bu hatadan dönülsün" dedi.