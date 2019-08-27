Çeşme’de güzeller geçidi

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Çeşme ilçesinde sakız koyunu cinsini korumak ve yaşatmak amacıyla düzenlenen Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali'nin beşincisi, 24-25 Ağustos tarihlerinde, Ovacık Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Festivalin yarışma bölümünde, sakız dişi toklu, sakız erkek toklu, sakız koyunu ve sakız koçları podyumda jüri önünden geçtiler. Hayvan üreticilerinin özenle yarışmaya hazırladıkları sakız tokluları, koyunları ve Koçlarını dikkatle inceleyen jüri üyeleri, uzun süren değerlendirmeler sonucunda yarışmada ödüle değer buldukları hayvanları belirledi. Festival, Sakız Adası'ndan konuk olarak gelen halk oyunları ekibi, sarı zeybek halk oyunları ekibi ve yerli Ovacıklıların Ovacık Zeybeği oyunları ile sona erdi.