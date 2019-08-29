İEF’ın Onur konukları İstanbul ve Maraş

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İZMIREnternasyonal Fuarı'nın (İEF) bu yıl onur konuğu illeri, İstanbul ile Kahramanmaraş olarak açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İZFAŞ ev sahipliğinde 6-15 Eylül tarihlerinde 88'incisi yapılacak İEF, ilk kez İstanbul'u "Onur Konuğu İl" olarak ağırlayacak. Kahramanmaraş'ın da onur konuğu il olarak katılacağı fuarın, partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti, odak ülkesi Hindistan olacak. Fuarda, İzmir İş Günleri kapsamında yurt dışından gelecek heyetlerle görüşmeler yapılacak. Ayrıca, konser, tiyatro, söyleşi, sinema gibi etkinlikler düzenlenecek. Açıklamada, 6 Eylül'de Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılacak büyük açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı bilgisi yer aldı.