Tarladaki verim yüz güldürüyor

İZMİRTicaret Borsası (İTB) Meclis Toplantısı'nda konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, kötü iklim koşullarından olumsuz etkilenmeyen üreticilerin bu yıl verimli bir sezon geçirdiği söyledi. Yazın yavaş yavaş sona ererken birçok ürün için hasat sezonunun başladığını anlatan Başkan Kestelli, "Gözümüz, kulağımız tarlalarda, bağlarda ve bahçelerde. Geçtiğimiz üretim yılında bölgemizde yaşanan kötü iklim koşulları, bölgemizin önemli ürünleri olan çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir üretimini hem miktar hem de kalite yönünden ciddi bir şekilde etkilemişti. Kapalı ve kontrollü üretim alanları dışında tarımda doğanın yarattığı risk ve belirsizliği yönetmek hiç kolay değil. Ancak doğayı ve ekosistemi korumak mümkün. Neyse ki bu yıl yüzümüz gülüyor. Üzüm, incir gibi önemli tarım ürünleri için bu sezon kış periyodu gayet olumlu geçti" dedi.

'HASTALIK YOK'

Özellikle kış yağışlarının bağların ve incir ağaçlarının gelişimine olumlu etki yaptığını anlatan Kestelli, bu yıl bölge genelinde üzüm ve incirde meyvelerin olgunluk durumuna ulaşmasının geçen yıla göre daha geç olduğunu ifade etti. Hem üzüm bağlarında hem de incir bahçelerinde şu an için yüksek değer gösteren bir hastalık ve zararlı gözlemlenmediğine dikkat çeken Kestelli, şöyle devam etti: "Özellikle bağlardaki durum, bu sezona daha dinlenmiş ve güçlerini toparlamış olarak girdiklerini, üründeki gelişimle belli ediyor. Şu tarih itibari ile geçen yıllara nazaran daha verimli ve daha kaliteli bir ürün yılının bizleri beklediğini söylememiz sanırım yanlış olmaz. Dünya ticaretindeki son dönemde yaşanan gelişmeler de açıkçası biz tarım ve gıda sektörünü epey umutlandırmış durumda. Ülkelerin birbirleri arasında yaşadıkları sorunlar, nüfus açısından kalabalık olan Çin ve Rusya'nın ülkemiz ürünlerine yönelmelerini sağladı. Bu bizler açısından yılın en önemli kazanımlarından biri. Önümüzdeki dönemde kaliteli ve sürdürülebilir tarım ve gıda ürünleri arzı ile ülkemizin rekabet gücünün çok daha artacağına inanıyorum."