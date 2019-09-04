Pazar yeri krizi mutlu sonla bitti

İZMİR'İN Menemen İlçesi'nde geçmiş dönem belediye başkanı Tahir Şahin zamanında başlayan kapalı pazar yeri sorunu en sonunda çözüme vardı. Pazar yerleri yıkıldığı için sokak aralarında tezgah açan 900'dan fazla pazarcı için kapalı pazar yeri inşaatına başlayan ve esnaf başı 3 bin TL para toplayan Tahir Şahin bu parayı belediye kasasına aktarmadığı iddia edildi. 31 Mart yerel seçimleri sonrası başkanlık koltuğuna oturan CHP'li başkan Serdar Aksoy, inşaat için pazarcılardan kişi başı 17 Bin 500 TL para istedi. Bu parayı yasal olmadığı için vermek istemeyen Menemenli pazarcı esnafı birçok eyleme imza attı. Başkan Aksoy'un seçim öncesi kendilerine para almama konusunda söz verdiğini de ifade eden pazar esnafı, geçtiğimiz perşembe günü tezgah açmadı. Belediyeyi eleştiren pazarcılar, Başkan Aksoy'dan sözünü tutmasını istedi. Başkan Serdar Aksoy'un tehditlerine boyun eğmeyen pazarcı esnafı, sonunda muradı erdi. Gelen tepkiler üzerine geri adım atan Başkan Serdar Aksoy ile Pazarcılar Derneği arasında bir protokol imzalandı. Protokolde tezgah tahsislerinde mevcut hak sahiplerinin eski tahsis yerleri korunması ve pazar yeri için herhangi bir toplu ödeme talep edilmeyeceğinin altı çizildi.

IŞGALIYE ÖDENECEK

İmzalanan protokole göre, Menemen Belediyesine ait pazar yerlerinin Belediye tarafından işletilmesi süresince; Perşembe pazar yeri tezgah tahsislerinde mevcut hak sahiplerinin eski tahsis yerleri korunacak olup, diğer işlemler pazar yerleri hakkındaki yönetmelik esaslarına uygun olarak gerçekleştirilecek. Yapılacak katlı Perşembe pazar yerindeki sebze ve giyim bölümündeki satış tezgahlarının alanı minimum 3 metre x 4 metre olacak. Perşembe pazar yeri için herhangi bir toplu ödeme talep edilmeyecek olup, işgaliye bedelleri aylık olarak tahakkuk ettirilip, izleyen ayın ilk haftası belediye veznelerine ödenecek. Bu hükümler dernek üyesi olmayan ancak hak sahibi olan pazarcılara da uygulanacak olup, dernek hak sahibi olan ancak derneğe üye olmayan pazarcıya yapılan tahsisler için belediyeden herhangi bir talepte bulunamayacak. Protokol Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Menemen Esnaflar Odası Başkanı Ziya Demir ve Menemen Pazarcılar Derneği Başkanı Mahir Kodaş arasında imzalanarak yürürlüğe girdi.

"AKLIN YOLU BIR"

Belediyenin geri adım attığını belirten İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, "Daha önce 17 bin 500 TL talep eden belediye şimdi bedava yapıyor. Biz belediyeye oyalamak yerine somut bir şeyler istediğimizi belirttik. Çünkü esnafımız aylardır perişan. En sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de araya girip bütçe sağlaması ile Serdar Aksoy geri adım attı. Aklın yolu birdir. Esnaftan para talep etme durumu da ortadan kalktı. Bu bir lütuf değil tam aksine hakkımızdı. Eğer bu hakkımız da verilmeseydi İzmir'in hiçbir yerinde kesinlikle pazar açmayacaktık" diye konuştu. Menemenli Pazarcılar Derneği Başkanı Mahir Kodaş ise, "Her şey bizim istediğimiz gibi oldu. Yalnızca yasal olan işgaliye ücreti karşılığında tezgâhlarımıza kavuşacağız. Pazar yeri bitince tezgahlarımızı açıp bir düzen oluşturacağız. Az kaldı yılbaşına kadar yeni pazar yeri inşaatının biteceğini düşünüyoruz. Yaklaşık 27 Milyon TL'ye mal olacak pazar yerinin bütçesini ise Büyükşehir üstlenmiş. Ne olursa olsun hiçbir zaman esnafımız haklı davasından vazgeçmeyecekti. Zaten bunu da başkanlar görmüş oldu" dedi.