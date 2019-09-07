Sağlıklı beslenme başarıyı artırıyor

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aylarında çocuklarından beslenmesinde ciddi bozukluklar yaşandığını belirten uzmanlar, aileleri okulların başlamasıyla birlikte beslenme düzenine dikkat edilmesi için uyarıyor. Kahvaltı alışkanlığının çocuklara mutlaka kazandırılması gerektiğini söyleyen Medical Park İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sedef Temizkan, "Yapılan çalışmalar güne kahvaltıyla başlayan çocukların kahvaltı yapmayan çocuklara oranla okul başarısının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Unutmamak gerekirki kahvaltı bir alışkanlıktır" diye konuştu.