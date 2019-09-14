AK Partili Dağ’dan, Soyer’e ‘elitist’ tepkisi

AK Parti Genel Baskan Yardımcı, Izmir Milletvekili Hamza Dag, Büyüksehir Belediye Baskanı Soyer'in Kemeraltı için kullandıgı 'Belli bir kalite seviyesinin altındaki insanlarımız o izmaritten rahatsız olmayabilir. Ama bir tık yukarıdaki segment rahatsız oluyor. Çok affedersiniz 'b.k götürüyor' diyor ve gittigi yerde sonra çamur atıyor 'gitmeyin berbat, pislik götürüyor' diyorlar' ifadelerine tepki gösterdi.

SORUMLU SİZSİNİZ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dag, "Izmir'de yasayanları 'arka sıradakiler ve ön sıradakiler' olarak ayıran Tunç Soyer, bu kavramsallastırmasını biraz daha somutlastırmıs. 'Belli bir kalitenin altındaki insanlarımız' izmaritten rahatsız olmayabilirmis. 'Üst segment' Kemeraltı'nı temiz tutarsak gelirmis. Kendi sorumlulugunuzu yerine getirmeyip, suçu vatandasa atarak isin içinden çıkamazsınız. Kemeraltı temiz degilse bunun sorumlusu Izmir Büyüksehir Belediyesi'dir. Sizin elitist bir anlayısla tanımladıgınız vatandaslarımız degil" dedi.