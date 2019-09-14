Sanayiciye can suyu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz oranını 325 baz puan düsürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmesi Izmir is dünyası tarafından memnuniyetle karsılandı.

AMAN DİKKAT

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Baskanı Ender Yorgancılar, Merkez Bankasının faiz indirim kararının sanayici için can suyu olacagı degerlendirmesinde bulundu. Bankacılık sektörünün bu indirim sonrası kredi kullandırmada daha istahlı davranmasını temenni eden Yorgancılar, "Enflasyonun hem bulundugu düzey hem de eylül ayında baz etkisiyle daha da düsecek olması Merkez Bankasına faiz indirimi için imkan sunmustur. Ancak küresel ve ulusal ekonomik boyuttaki sorunlar nedeniyle çok dikkatli olunması gerekiyor. Zira, ülke olarak geçen yıl faiz artımında geç kalmanın bedelini ödedik. Bu yıl da erken ve hızlı faiz indiriminin bedelini ödemek zorunda kalmayalım, faiz indirimlerinin olumlu etkilerini yüksek oranlı kur artısı ile heba etmeyelim" dedi. Müstakil Sanayici ve Isadamları Dernegi (MÜSIAD) Izmir Baskanı Bilal Saygılı, "T.C. Merkez Bankası tarafında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düsürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmesi ülkemiz ekonomisi için sevindirici bir gelisme olmustur. Merkez'in faiz indirimleri konusundaki bu tutumu, Yeni Türkiye'de yeri olmayan 'yüksek faiz, yüksek üretim maliyeti ve düsük yatırım' tuzagına daha fazla düsülmeyecegini göstermistir. Ülkemizde daha fazla yatırım, daha fazla katma deger ve daha fazla istihdam saglayacagına inanıyorum" diye konustu.Izmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Baskanı Mahmut Özgener de faiz indirim kararı sayesinde is dünyası olarak daha düsük maliyetlerde borçlanmaya fırsat tanındıgını anlattı. Yüksek faizin, üretim ve yatırımın önündeki en büyük engel olduguna dikkati çeken Özgener, "Önceki faiz indirimiyle yüzde 1'in altına çekilen konut kredisi faiz oranlarının ve ticari kredi faiz oranlarının daha da asagı çekilmesini ümit ediyoruz. Kamu bankaları bas rolü oynayacaklardır, ancak özel bankaların da kamu bankalarının yaptıgı faiz indirimlerine eslik etmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

SIRA BANKADA

Izmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baskanı Isınsu Kestelli, piyasaların karara olumlu tepki gösterdigini ve döviz kurlarının inise geçtigini belirterek, sunları kaydetti: "Sırada bu indirimin bankaların mevcut faiz oranlarına yatırımcı lehine hızlı bir sekilde yansıması var. Kaynakların hızla üretime yönlenmesi gerekiyor. Tüketicilerin, piyasalardaki belirsizlik nedeniyle uzun zamandır erteledikleri tüketim ihtiyaçlarını yavas yavas realize etmeye baslamasıyla da ekonomide bir canlanma yasanacaktır. Bu canlanmanın kalıcı reformlarla sürekli kılınması da issizligin ve enflasyonun düsmesine olumlu katkı saglayacaktır."