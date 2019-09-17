Başkan Sürekli’den MÜSİAD İzmir’e ziyaret

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Parti İzmir İl Başkanı Av. Kerem Ali Sürekli, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, "İzmir'in hedeflerinin dar ve sınırlayıcı kalıbından çıkarılarak, yıllar içinde kaybettiği zamanın hızla telafi edilmesi için işbirliği içinde çalışmalara destek vermeye hazırız" dedi. MÜSİAD İzmir Şubesi'nin çalışmalarından bahseden Saygılı her zaman işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. İl Başkanı Sürekli ise, "İzmir'de yapılacak olan yatırımlar ve şehrin kalkınması yönünde önemli istişarelerde bulunmak üzere burada bir araya geldik. İzmir iş dünyasının talep ve beklentilerini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımıza hız vereceğiz" diye konuştu.