Gaziler Günü için tören yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

Torbalı, Aliağa ve Balçova ilçelerinde, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen törenlere katılım yoğun oldu. Törenler, kaymakamlık, garnizon komutanlığı, belediye başkanlığı ve gazilerin Atatürk anıtına çelenklerini sunması ile başladı. Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasıyla devam eden programda, öğrenciler tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik ve Mareşallik Rütbesi verilmesi ile ilgili meclis tutanaklarının yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'ye teşekkür mesajı okundu.