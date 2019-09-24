4. Yuntdağı Yağlı Güreşleri sona erdi

BUGÜN NELER OLDU

bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde pehlivanlar er meydanına çıktı. Yunusemre Belediyesince Yuntdağı Ortaköy Mesire Alanı'nda düzenlenen ve yaklaşık 500 pehlivanın katıldığı organizasyon, büyük ilgi gördü. 13 boyda gerçekleşen müsabakaları yaklaşık 40 bin güreşsever izledi. Ali Gürbüz, Recep Kara, Fatih Atlı, Fatih Çakıroğlu, Nedim Gürel ve Ekrem Yavuz gibi isimlerin de mücadele ettiği baş boyunun finalinde Recep Kara ile Nedim Gürel karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen müsabakanın galibi Nedim Gürel oldu. Organizasyonu Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, milletvekilleri, STK temsil- cileri ile kentteki oda başkanları ve konuk belediye başkanları takip etti.