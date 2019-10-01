Kuyumcu sahte bilezik kurbanı

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Şehzadeler ilçesindeki Kuyumcular Çarşı'nda Metin Güren'e (45) ait dükkana gelen çocuklu bir kadın elindeki bileziği bozdurmak istediğini söyledi. Kadının elindeki bileziği çok fazla incelemeden teraziye koyan Güren, 24 gram gelen bilezik için 6 bin 100 lira ödedi. Bileziği çekmeye koyan Güren, müşterisinin dükkandan ayrılmasının ardından telaşla dükkanını kapatıp, namaz için camiye gitti. Cami dönüşünde aldığı bileziği detaylı inceleyen Güren, bileziğin gümüş üzerine altın kaplama olduğunu fark edip, dolandırıldığını anladı. Güren, durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. Kamera görüntüleride çantasından çıkardığı bileziği kuyumcuya uzatıp beklerken telefonla görüşen ve parayı aldıktan sonra da dükkandan çıktığını belirlediği kadın dolandırıcının eşkalini belirleyen polis, yakalanması için çalışmalara başladı.