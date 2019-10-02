Bacağı sakatlanan at kaderine terk edildi

BUGÜN NELER OLDU

Ayvalık ilcçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde bir dişi at, ayağına bağlanan bir ipin bileğin üzerinden ayağını kesmesinin ardından sakatlandı. Sahipleri, atı boş bir araziye salınarak, adeta ölüme terk etti. Günlerdir aç ve susuz bitkin yatarken vatandaşların ve hemen yakındaki jandarma karakolundaki askerlerin dikkatini çekti. Önce ayağındaki iplerden kurtuldu, sonrada düzenli suyunu içmeye başlayınca ayaklanan at sağ ön ayağı muhtemelen kangren olması nedeniyle basamayınca yol boyundaki otlardan beslenmeye başladı. Talihsiz hayvanın yardımına Haluk Levent'in AHBAP Grubu koştu. AHBAP Grubu'nun Balıkesir Gönüllüleri, "Başknımız Haluk Levent'in talimatıyla Ayvalıkta bulunan bir arkadaşımızı gönderdik" dedi.