Dünya şampiyonu oldu kimse duymadı

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Vücut geliştirme sporunda ülkemizi masterlerde (+35 yaş) temsil eden 52 yaşındaki İzmirli Mehtap Tanan, başarılarıyla adından söz ettiriyor. 19 Mayıs 2019'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tüm dünya tarafından kabul edilen World Body Building (WABBA) yarışmasına katılan Tanan, kendi kategorisinde birinci seçildi. 21 ülkeden gelen sporcular katıldığı yarışmada ülkemize 2 altın madalya kazandıran Tanan, gözünü 29-30 Kasım'da Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek NAC Kainat Şampiyonası'na dikti. BESYO mezunu olan Tanan, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'nun kendilerine sahip çıkmadığını belirtti. Kadınlarda +35 yaş, erkeklerde ise +40 yaş olan master kategorisinde milli takım sporcusu olarak seçilmelerine rağmen tüm masrafların sporculara ait olduğunu dile getirdi. Vücut geliştirme sporunda dünyada en çok ilgi çeken grubun masterler olduğunu belirten Tanan, "Master grubu ülkemizde yok sayılıyor. Oysaki ülkemizde çok sayıda masterlerde yarışan başarılı sporcular var. 19 Mayıs'ta kendi imkanlarımla katıldığım dünya şampiyonasında 2 altın madalya aldım. Ama kimsenin haberi bile olmadı. Bizler de yok sayılmayalım. Ülkemiz adına mücadele ederken, ay yıldızlı formayı giyerken tüm masrafların tarafımızdan karşılanması gurur kırıcı. Umarım sesimizi duyarlar" dedi.Dünyanın 1 numaraları vücut geliştirme yarışması olarak kabul edilen Olympia'da yarışmak istediğini belirten Mehtap Tanan, "Bu organizasyon tüm dünya tarafından kabul edilmiş bir numaralı şampiyona. Katılım maliyeti en az 20 bin lira. bize sahip çıkılsın. Umarım aldığımız madalyalar artık takdir edilir" dedi.