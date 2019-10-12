Kahramanlara Aydın’dan incir dopingi

BUGÜN NELER OLDU

tehdit eden terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na kurum, kuruluş ve vatandaşlardan destek yağıyor. Bu çerçevede bir destek de, Nazillili incircilerden geldi. Daha önce Zeytin Dalı Harekatı'na incir göndererek moral veren incirciler, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten kahraman Mehmetçiğe de incir gönderme kararı aldı. Kararı öğrenen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, incircilerle Nazilli Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Tüm paydaşlarla koordinasyon sağlanması amacıyla gerçekleştirilen toplantıya Özcan'ın yanı sıra, Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, Nazilli Belediye Başkan Vekili Mustafa Tınas, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Özkan, Nazilli Ticaret Odası ve Ziraat Odası üyeleri ile işletme sahipleri katıldı.