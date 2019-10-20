Kupa Aslan’ın

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Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından 5'incisi düzenlenen Cİ Group 5. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda 3 maçını da kazanan Galatasaray HDI Sigorta turnuvada birinciliğe ulaştı. Organizasyonun ilk gününde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, dün de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenen Galatasaray HDI Sigorta, son karşılaşmasında Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde Arkas Spor'la karşılaştı. Maçtan 3-0 galip ayrılan sarıkırmızılı ekip, Cİ Group 5. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın şampiyonu oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Galatasaray HDI Sigorta'nın kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş takım kaptanı Selçuk Keskin'e verdi.