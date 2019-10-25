BUHASDER’e göre ellerimizi yıkamıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Hastalıkları Önleme Derneğinin (BUHASDER) öncülüğünde yapılan araştırmaya göre her 5 kişiden biri günde en fazla bir ya da iki kez ellerini yıkıyor. BUHASDER Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, derneğin Samsun İl Temsilcisi Dr. Teoman Kaynar ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Muhammed Alpaydın, geçen ay "Halkın el hijyeni alışkanlıklarının ve el hijyenini etkileyen faktörlerin araştırılması" konulu bir araştırmaya imza attı. Çalışma kapsamında internet aracılığıyla tüm Türkiye'den bin 68 kişiye ulaşıldı ve el yıkama alışkanlıklarına ilişkin sorular yöneltildi. BUHASDER Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, "Gençlerde ve gelir düzeyi düşüklerde el yıkama oranı daha az. Bu nedenle küçük yaşlardan itibaren el yıkama eğitimleri verilmelidir. El temizliği kişinin kendi sağlığı için çok önemli" dedi.