Çandarlı Otoyolu’nu sürücüler çok beğendi

BUGÜN NELER OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarındaki bazı kesimleri dün saat 00.01 itibariyle trafiğe açıldı. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nün organizesinde Buruncuk Gişeleri'nde açılış töreni düzenlendi. Otoyolda en uzak mesafe olan Çandarlı-Menemen arasının 20.05 kuruş olduğu öğrenildi. Törende "Kuzey Ege Otoyulu" yazılı pasta kesildi. Törenin ardından sürücüler otoyolu kullanmaya başladı. Proje Müdürü Selim Sönmez, "Bugün açılan 50 kilometre otoyol, 41 kilometre bağlantı yoludur. Devletimize milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Trafik yoğunluğuna göre garanti araç sayısının 35 bin olduğunu belirten Sönmez, "İzmir'den Çanakkale istikametine gidecek olan tüm vatandaşlarımızı bu yolu kullanmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Otoyol gişelerinde görevli personeller gişelerden nakit ücret ile geçiş yapan araç sürücülerinin, Cumhuriyet Bayramını kutlayarak şeker ikramında bulundu. Otomobil sürücüleri ise memnuniyetlerini dile getirdi. Menemen gişelerden giriş yaparak Aliağa gişelerinden çıkış yapan sürücü Mümin Düzkaya, "Otoyolun açılmasından çok memnun kaldık. Her metresinde emek ve işçilik var. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Herkesin emeğine sağlık. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" dedi. Otoyolu kullanıp Aliağa gişelerinden çıkan motosiklet sürücüsü Cüneyt Kartal ise, otoyolun açılmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek şunları söyledi, "Otobandan geçişimizi yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Geçiş ücreti gayet makul. Fiyatın böyle olması bizim için çok iyi. Şayet böyleyse biz bu yolu sık sık kullanırız" şeklinde konuştu.Edilen bilgiye göre Menemen-Aliağa- Çandarlı otoyolunun ismi "Kuzey Ege Otoyolu" olarak adlandırıldı. Yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen projenin tamamlanmasıyla Ege Üniversitesi Kavşağı ile Çandarlı arasındaki mesafe yaklaşık 40 dakikada geçilebilecek. 2017 yılında ihalesi yapılan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, İzmir'de önemli sanayi ve turizm merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sağlayacak. Menemen- Aliağa-Çandarlı Otoyolu projesinin bölgedeki demir çelik fabrikaları, limanlar ve organize sanayi bölgelerinin bulunduğu Aliağa güzergâhı ile Foça'daki turizm merkezlerinin hızlı ulaşım ihtiyacının karşılanması sağlanacak. Yaklaşık 96 kilometrelik otoyolun tamamı ise bu yılsonu tamamlanacağı öğrenildi.