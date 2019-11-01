Buca’da cinsel içerikli ürünler toplandı

BUGÜN NELER OLDU

İZMİR'IN Buca ilçesinde belediye zabıtası, cinsel güç arttırıcı olduğu iddia edilen sahte takviye ürünlere yönelik operasyon yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, taklit ve tağşiş ürünlerin tespiti için yapmış olduğu çalışmalara destek için harekete geçen ve halk sağlığını hiçe sayanlara karşı çalışma yürüten Buca zabıtası, halk arasında 'Viagra' markasıyla tanınan, incelemelerde içerisinde, çok sayıda ani ölüme neden olan, halk arasında bir markanın adıyla bilinen, 'sildenafil' ve 'tadalafil' ilaç bileşeni bulunan yüzlerce ürün hakkında işlem başlatması üzerine harekete geçti. Bakanlığın listesinde yer alan macunlardan bitki çaylarına, çikolatadan enerji içeceğine, bitkisel karışımlardan kahveye kadar cinsel performansı artırmaya yönelik onlarca gıda ürününün kontrolü için belirlenen noktalara baskın yapan ekipler, ilk olarak halk arasında en yaygın ve açık şekilde satışı gerçekleşen macunları topladı. Genellikle aktar ve baharatçılarda yaygın bir şekilde doğal kuvvet macunu adıyla kaçak yollarla temin edilerek satılan ürünler, sayılarak toplatıldı. Ürünlerin satışını gerçekleşen işletmelerin vitrinlerinde yer alan doğal macun ifadeli yazı ve reklamlar söktürüldü.