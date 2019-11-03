Nakil sonrası iş başına

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İzmir'de eşinin böbreğiyle şifa bulan Murat Karaöz (47) ile çapraz nakille sağlıklarına kavuşan bulan Ali Kaya (29) ve Yavuz Selim Urhan (57) yeni bir hayata başladı. 2 çocuk babası Murat Karaöz, 1997'de üniversite öğrencisiyken rahatsızlandı. Tedavi ve diyetine dikkat etmeyen Karaöz'ün böbrekleri, 21 yılın sonunda iflas etti. İzmir Kent Hastanesi'ne başvuran Karaöz'e, Op. Dr. Işık Özgü, Op. Dr. Uğur Saraçoğlu ve Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok'tan oluşan ekip tarafından 16 Mayıs 2018'de eşi Berrak Karaöz'den (41) alınan böbrek nakledildi. Sağlığına kavuşan Karaöz, yeni yaşamında turşu işine girdi.14 yaşında kuaförlüğe başlayan, boş zamanlarında spor yapan, sigara ve alkol kullanmayan Ali Kaya da kendini 'Sapasağlam' sanırken, Kasım 2015'te anlam veremediği halsizlik yüzünden doktora gitti. Vitamin talebiyle gittiği doktorda tansiyonunun 26, böbreklerinin ise iflas ettiğini öğrenen Kaya, bir anda makineli yaşama başladı. Yaklaşık 7 ay diyalize bağımlı bir hayata mahkum olan Kaya, böbrek sağlığının ne kadar önemli olduğunu o süreçte öğrendi, böbrek nakli kavramıyla tanıştı. Sosyal yaşam diye bir şeyi kalmayan Kaya, nakil için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Kadavradan bağışların yetersiz olması yüzünden babası Mahmut Kaya oğluna gönüllü verici oldu. Ancak yapılan tetkikler sonucu baba Kaya, uygun çıkmadı. Bunun üzerine çapraz nakle başvuruldu. Eşi Yavuz Selim Urhan'a uygun verici olmayan Ferhan Urhan'ın (49) Ali Kaya'ya böbreğinin uyduğu belirlendi. Aynı ekip tarafından 20 Haziran 2016'da gerçekleştirilen operasyonla Ferhan Urhan'dan alınan bir böbrek Ali Kaya'ya nakledildi. Ali Kaya'nın babası Mahmut Kaya'dan alınan böbrek de Yavuz Selim Urhan'a nakledildi. Diyalizden kurtulan, sağlığına kavuşan Kaya, mesleği kuaförlüğe döndü. Nakille sağlıklarına kavuşan Karaöz ile Kaya, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası öncesi bağış çağrısında bulundu. Karaöz, "Herkese organlarını bağışlamasını tavsiye ediyorum. Türkiye'de en çok ihtiyaç duyulan organ böbrek. Eşimin donör olarak uyması benim şansım oldu" dedi. Ali Kaya da, "Diyaliz nedir, nasıldır hiçbir bilgim yoktu. Allah tüm hastalara yardım etsin. Organ bağışının önemini daha çok anladım. Her şeye tekrar başladım" diye konuştu.Kent Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, kendileri için en önemli şeyin hastalarının normal hayata dönmesi olduğunu ifade etti, kadavradan bağış çağrısı yaptı.