Geleneksel oyunlar kuşakları buluşturdu

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İZMIR'DE, kuşaklar arası etkileşimi artırmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında bir araya gelen farklı yaş grubundan kişiler, kendi dönemlerinin oyunlarını oynayıp ilişkilerini güçlendiriyor. İletişim Uzmanı Buğçe Kamer Baybaş'ın, genç kuşak ile yaşlı kuşak arasında etkili bir iletişim süreci gerçekleştirmek ve kuşaklar arası aktarımı pekiştirmek hedefiyle başlattığı "Siz Küçükken Biz Büyürken" projesi, 60 yaş üzeri bireyler için lisans eğitimi veren Ege Üniversitesi bünyesindeki "Tazelenme Üniversitesi" öğrencileri ile Konak Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini buluşturdu. Proje kapsamında, 60 yaş üstü 10 üniversite öğrencisi ile 10 lise öğrencisi bir araya gelerek, kendi dönemlerine ait üçer mekan içi, üçer de mekan dışı olmak üzere 12 oyun belirledi. Katılımcılar 12 haftalık süre boyunca belli aralıklarla buluşarak birbirlerine kendi çocukluk dönemlerinin oyunlarını öğretip, oynadılar. İletişim Uzmanı Buğçe Kamer Baybaş, "Bu oyunlar gençlerin ilgisini çekti. Projeye katılan ileri yaştaki öğrencilerimiz ise torunlarıyla aralarındaki iletişimin güçlendiğini söylüyor" dedi.