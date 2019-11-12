EİB’de yeşil pasaport sevinci

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ihracatçılarına seyahat özgürlüğü sağlayan hususi damgalı pasaport olarak bilinen yeşil pasaporttan yıllık 1 milyon dolar üzeri ihracatçılar yararlanabiliyor iken, bu alt limit 500 bin dolara düşürüldü. Konuyla ilgili karar, 11 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 1314 ihracatçı halen yeşil pasaport ile seyahat ayrıcalığına sahip. Yeşil pasaport ile ilgili yeni düzenlemeyle birlikte Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 509 firma yeşil pasaport alma hakkına kavuştu. Türk ihracatçılarının yeşil pasaport sayesinde dünya genelinde 128 ülkeye vizesiz seyahat etme özgürlüğüne kavuştuğu bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "İhracatçıların yeşil pasaport sahibi olmasına olanak tanıyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, dönemin Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci ve TİM Başkanımız İsmail Gülle'ye Egeli ihracatçılar adına teşekkür ediyorum" dedi.