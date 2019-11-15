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2 kişi son anda kurtulmuş

Giriş Tarihi: 15.11.2019
2 kişi son anda kurtulmuş
İZMIR'IN Kiraz ilçesine bağlı Çayağzı Mahallesi'nde aynı aileden 4 kişinin silah ve tüfekle vurularak öldürüldüğü olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Akkeçe ailesinin evine evine av tüfeği ve silahla gelen akrabaları M.A. (35), iddialara göre evin önünde gördüğü 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü. Katliamdan hemen önce ise ölenlerden Erol Akkeçe'nin babası Mustafa Akkeçe üzerini değiştirmek için eve girdi. Silah sesi duyup dışarıya çıkan Akkeçe, yerde kanlar içinde yatan oğlu ve akrabalarını görünce şok geçirip olduğu yere yığıldı. Katliamdan kurtulan bir diğer isim ise İbrahim ve Döndü Akkeçe'nin 12 yaşındaki oğlu Y.'nin dakikalar önce okula gitmek için evden çıktığı öğrenildi.
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2 kişi son anda kurtulmuş
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