Kimliksiz Pırıl’a muhtar sahip çıktı

İzmir'de 20 yaşındaki Selma Menekşe ve 8 Mayıs'ta dünyaya gelen 6 aylık kızı Pırıl Su, kimliksiz bir yaşam sürüyor. Eşrefpaşa Hastanesi'nde 27 Ekim 1999 tarihinde dünyaya gelen Selma Menekşe, ailesinin ihmali nedeniyle doğumundan sonra nüfusa kaydedilmedi. Nüfus kayıtlarına göre yok sayılan Selma Menekşe, ömrü boyunca sağlık ve eğitim hizmetleri başta olmak üzere hiçbir sosyal hizmetten faydalanamadı. Ayrıca nüfusa göre de yok sayıldı. Genç kadın, yaklaşık 1.5 yıl önce gölünü kaptırdığı eşi Selim Menekşe (24) ile evlenmeye karar verdi. Ancak genç çift, yine kimlik sorunuyla yüzleşti. Resmi nikah kıyamayan çift, dini nikahlı olarak yaşamaya başladı. Hamile kalan Selma Menekşe, 8 Mayıs'ta karakolda hazırlanan tutanak ile hastaneye yatış yaparak polis gözetiminde kızı Pırıl Su'yu dünyaya getirdi.

SAĞLIĞI TEHLİKEDE

Geçtiğimiz haziran ayında SABAH'ın "Kimliksiz Hayat" başlığı ile gündeme taşıdığı Selma Menekşe ve kızı Pırıl Su, aradan geçen 5 aylık süreçte hiçbir prosedürü aşamadı. Selma Menekşe ve eşi Selim Menekşe ile kızları Pırıl Su'ya Konak ilçesine bağlı Gürçeşme Mahallesi'nin muhtarı Sumru Benligül sahip çıktı. Muhtar Benligül, sağlık kontrollerinin ve olması gereken aşılarının yapılması için minik bebeği kendi üzerine almak istediğini duyurdu. Aileye zor zamanlarında destek olan Benligül, "Hiçbir sağlık hizmetinden faydalanamıyor. Gözümüzün önünde minicik bebeğe yardımcı olamıyoruz. Pırıl Su'nun aşıları yapılacaksa ailesinin de onayıyla kağıt üzerinde kendi nüfusuma almaya hazırım. Yeter ki minik bebeğin aşıları yapılabilsin ve sağlığına kavuşsun. Yetkili kurumlardan net bir bilgi alamıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın konuyla ilgilenmesini istiyoruz" diye konuştu.

SONUÇLAR BEKLENİYOR

Anne Selma Menekşe ise, "Ben yıllarca yok sayıldım ve artık buna alıştım. Ancak kızımın benim gibi bir yaşamının olmasını istemiyorum. Eşimle birlikte kızımızın, kimliğinin çıkacağı günü hayal ediyoruz. Kızımın, topluma milletine faydalı bir birey olmasını istiyorum. Sumru Benligül, bize hep destek oldu. Ondan destek aldık. Yeter ki kızıma kimlik çıksın her şeye razıyım" dedi. Kimliğinin çıkması için geçtiğimiz aylarda İKÇÜ Hastanesi'nde yetkili makamlarca kemik yaşı tespiti yaptıran Selma Menekşe, adli tıptan gelecek sonuçları beklemeye başladı.