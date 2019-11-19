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İş insanları ‘başarı için mazeret yok’ dedi

Giriş Tarihi: 19.11.2019
İş insanları ‘başarı için mazeret yok’ dedi
ILETISIM Uzmanı Dr. Saban Kızıldag, Müstakil Sanayici ve Isadamları Dernegi (MÜSIAD) Izmir Subesi üyelerine konferans verdi. Kemalpasa ilçesinde Saygılı Rulman'da, MÜSIAD Izmir Subesi tarafından düzenlenen "Basarı Için, Gelismek Için; Mazeret Yok" konulu konferans ilgiyle izlendi. MÜSIAD Izmir Baskanı Bilal Saygılı toplantıda yaptıgı konusmada, basarılı is adamlarının bir arada oldugu MÜSIAD Izmir ailesi olarak, yaptıkları çalısmalarda ve faaliyetlerde üyelerinin kisisel gelisimlerin her zaman desteklediklerini söyledi. Türkiye'deki sirketlerin yüzde 96'sının aile sirketi oldugunu belirten Kızıldag, "Hazreti Ali'nin 'Bahane, mazeret insanın kendisine söyledigi en büyük yalandır" sözünü anımsattı, "Üretmek, gelismek, degismek... Ölüm hariç hiçbir sey için 'mazeret yok' dedim. Bugüne kadar 2 milyon kisiye bu sözü tekrar ettirdim. Bugün de sizlerle beraber söylüyoruz" dedi.
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