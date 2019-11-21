482 yıllık kitaba hayat veriyorlar

Milattan sonra 250 yılında İran'da Persler tarafından tüm el yazması kitaplarda kullanılmaya başlanan 'Minyatür sanatı' (Kitaplarda resim sanatı), Selçuklular ile 11. yüzyılda Anadolu'ya geldi. Fatih Sultan Mehmet'in Topkapı Sarayı'nı inşaa ettirirken kurdurduğu Nakkaşhane'ye (Sanat atölyesi) Avrupa'dan portre ressamları getirtildi. Ardından Yavuz Sultan Selim'in minyatür üstadlarını Nakkaşhane'ye getirmesiyle birlikte tam bir doğu ile batı sentezi yaşandı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde minyatür sanatı zirve dönemini yaşadı. Nakkaş Osman, Levni ve Matrakçı Nasuh, özgün üsluplar ile minyatür sanatında büyük izler bıraktı. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1533-1536 yılları arasındaki Irak-İran Seferi'ne saray nakkaşhanesinin başnakkaşı olan Matrakçı Nasuh'u ve ekibi de katıldı. Matrakçı Nasuh ve ekibi, sefer dönüşünde 1537 yılında bu yolculuğun anlatıldığı minyatürlü el yazması kitap üzerine çalıştı. Uzun adı "Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han" kısa adı "Menazilname" olan kitapta Matrakçı Nasuh ve ekibi sefer boyunca ordunun geçtiği ve konakladığı yerlerden 116 noktadaki şehir ve binaları minyatür olarak çalıştı.

BAŞTAN ÇALIŞTILAR

Doktorluktan emekli olduktan sonra kendi atölyesini kuran Figen Gürsoy ve minyatüre sevdalı kimi öğretmen, kimi ekonomist, kimi mühendis, kimi ev hanımı 5 arkadaşı, 482 yıllık kitaba yeniden hayat verdi. İzmirli kadınlar, tek orijinal nüshası halen İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde T 5694 kod numarası ile korunan Menazilname'nin içindeki 116 minyatür için kolları sıvadı. 1 numaralı minyetür olan İstanbul'u 2008 yılında tek başına çalışan Figen Gürsoy, diğer eserlere 5 arkadaşıyla birlikte hayat verip tüm seriyi 3 yılda tamamlandı. Figen Gürsoy Atölyesi, projeyi tamamladıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sundu. Bakanlık yaptığı incelemenin ardından, projeye destek verdi. 116 eser, 25-30 Kasım-2019 tarihlerinde Ankara Milli Kütüphane 'de, 2-22 Aralık-2019 İzmir Resim ve Heykel Müzesi'nde, 20 Şubat-15 Mart 2020 tarihleri arasında ise İstanbul'da Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde izleyicileri ile buluşacak.

'MİNYATÜRÜ YAŞATACAĞIZ'

Minyatüre aşık olduklarını belirten Gürsoy, "Kültür tarihimizin önemli bir parçası olan bu kitap 482 yaşında. Ancak yeterince tanınmadığını hissederek katkı sunmak istedik. 482 yıl önce sarayda geleneksel yöntemler ile üretilen kağıtları aslına sadık olarak kendimiz ürettik. Her bir eseri 1-3 aylık bir sürede tamamladık. Minyatür sanatını yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.