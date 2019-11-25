‘İzmir’de konut sektörü 2020’de canlanacak’

GAYRIMENKUL sektöründe bütünleşik danışmanlık hizmeti veren Masse 360 Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanlığı Kurucusu Seyhun Acar, faiz indirimlerinin konut sektörünü canlandırdığını söyledi. 2019 yılının son aylarında inşaat sektörünün yeniden hareketlenmeye başladığına dikkat çeken Acar, TÜİK'in açıkladığı verilere göre Ekim 2019'da İzmir'deki konut satışının geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 21.5 oranında artarak 9 bin 12 olarak gerçekleştiğini söyledi. Seyhun Acar, yeniden hareketlenmeye başlayan gayrimenkul sektörünün İzmir'de 2020'nin ikinci yarısından itibaren daha da canlanacağını vurguladı.

'ALIM ZAMANI'

Özellikle Bayraklı ve Bornova ilçelerinde satışların hareketlendiğini, lüks segmentteki konut ve ofislerin şehir dışından da talep gördüğünü dile getiren Acar, "Kiralama ve satışlarda özellikle İzmir'in yeni Manhattan'ı olarak tabir edilen Bayraklı'da talep artışı gözlemleniyor. Son dönemde yatırımcılar paralarını banka yerine gayrimenkulde değerlendirmek üzere harekete geçti. 2020 yılında ise mevcut stokların da azalmasıyla birlikte yeni konutların yapımı da hızlanacak. Ev fiyatları daha da artacak. Konut almanın tam sırası" dedi.