Keskin nişancılar milli silahla yarıştı

BUGÜN NELER OLDU

Genel Komutanlığı tarafından, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda, 18-24 Kasım'da Boran-3 Keskin Nişancı Yarışması düzenlendi. Terörle mücadele harekatında kazanılan tecrübelerin paylaşımının sağlanması, yerli ve milli silah sanayinin desteklenmesi, keskin nişancılığın öneminin vurgulanması ve nişancı personelin kendine olan güveninin artırılması amacıyla bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen yarışmada, tamamen milli ve yerli üretim olan Bora Keskin Nişancı Tüfeği ile mühimmatı kullanıldı. Gaziemir Hava Teknik Okulları, Atıcılık ve Uzman Nişancı Eğitim Birlik Komutanlığı, Eğirdir Dağ ve Komando Okul Komutanlığı, Amfibi Tugay Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Polis Özel Harekat Daire Başkanlığından 14 gözlemcinin nezaretinde gerçekleştirilen yarışmaya, jandarmanın en güzide birliklerinden Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat taburlarında görevli 86 keskin nişancı katıldı. Keskin nişancılardan dereceye girenler takdirname ile ödüllendirildi.