Faiz indirimleri emlak piyasasını canlandırdı

BUGÜN NELER OLDU

Merkez Bankası ve bankaların gerçekleştirdiği faiz indirimlerinin ardından gözler yeniden gayrimenkule çevrildi; kredi işlemleri ve vatandaşların kredi talepleri de hız kazandı. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz İzmirli sektör temsilcileri, devlet bankalarının kredi konusunda daha esnek davranması durumunda konut satışlarının da hızla artacağı görüşünde birleşiyor. Konut fiyatlarının şu anda en düşük seviyede olduğunu vurgulayan sektör temsilcileri yatırımcılara harekete geçme konusunda çağrıda bulundu. Masse 360 Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanlığı Kurucusu Seyhun Acar: Faiz indirimleriyle birlikte 2019 yılının son aylarında inşaat sektörüne olan talep de yeniden hareketlenmeye başladı. Devlet bankaları da faiz konusuda uygun rakamlar sunuyor. Artan taleple birlikte fiyatlar da yükselecek. Gayrimenkul yatırımcılarının konut fiyatları çok artmadan yatırım yapmaları için şu an uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum. Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer: Devlet bankalarının kredi faiz oranlarındaki indirimi sektörü olumlu etkiledi. Bununla birlikte söylendiğinin aksine, konut stoğunun fazla olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü alınan ruhsatlar ve yapılan yeni inşaatların oranı yüzde 60 oranında düştü. Bunun telafisi de zaman alacaktır. Dolayısıyla yeni konut eskisi kadar üretilemediği için mevcut konutlara olan talep de artacaktır.Gözde Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı: İnsanlar yeniden en güvenilir yatırım aracı olan gayrimenkule dönüyor. Çünkü düşen faizler nedeniyle kredi almak kolaylaştı; dolar ve TL mevduatının getirisi de artık insanları memnun etmiyor. Bu nedenle 2020 yılı mevcut konut stoklarının tüketileceği bir yıl olacak. İzmir'de 2020 yılının ilk yarısında konut satışlarının artacağını öngörmek gerekiyor. Çünkü konut fiyatları daha uygun ve stokta hala konut bulunduğu için ev bulmak da mümkün olacak. Yücesoy Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yücesoy: Devlet bankaları üzerine düşeni yaparak önemli faiz indirimleri uyguladı. Konut fiyatları bundan daha fazla düşmez; ama konut stoklarının satışının tamamlanmasıyla birlikte ev fiyatları da tekrar yükselmeye başlayacaktır.