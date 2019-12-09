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Minibüste hırsızlığı

Giriş Tarihi: 9.12.2019
Minibüste cep telefonu hırsızlığı
DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesi AkkonakŞirinköy dolmuşlarından birisine binen Selim Yolcu (26) isimli vatandaş bir süre gittikten sonra ineceği yere geldiğinde montunun cebindeki cep telefonu oturduğu koltuğa düştü. Araç içerisindeki güvenlik kameralarının kayıt ettiği anlarda ise arka koltukta oturan ve yaşları genç olduğu görülen iki şahıstan biri telefonun düştüğünü görünce ayağa kalkıp hızlıca ön koltuğa geçti ve düşen telefonu alarak cebine koydu. Çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Cep telefonu çalınan Yolcu, hırsıza seslenerek telefonunu geri getirmesi halinde şikayetçi olmayacağını söyledi.
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Minibüste cep telefonu hırsızlığı
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