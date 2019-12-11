Bu gemiler niye var?

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılında iç körfezdeki yolcu taşımacılığının toplu ulaşımdaki payını artırmak amacıyla filoyu yenileme kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 15 adet katamaran imal edilmesine ilişkin açtığı ihaleyi merkezi Yalova'da bulunan Özata Tersanecilik kazandı. O süreçte Aziz Kocaoğlu yeni gemiler filoya katıldıkça halen iç körfezde yolcu taşımacılığı yapan Turyol'a ait teknelerin gönderileceğini, katamaranların tamamının gelmesi ile birlikte iç körfezdeki yolcu taşımacılığının tamamen Büyükşehir'e ait vapurlarla yapılacağını söyledi. 15 adet katamarandan oluşan filonun son gemisi Prof. Doktor Aziz Sancar, Eylül 2017'de filoya dahil olmasına rağmen İzmir Büyükşehir'in iç körfezde yolcu taşımacılığını gerçekleştiren İZDENİZ şirketi TURYOL'dan yolcu taşıma hizmeti almaya devam etti.Turyol'a ait tekneler iç körfezde yolcu taşımacılığı yaparken yeni alınan katamaranların yarısına yakınının Üçkuyular'da ve diğer iskelelerde bağlı tutulması, sefere çıkarılmaması kafa karıştırdı. 2019'da 5 adet yolcu vapuru kiralayan İZDENİZ, 2020 yılı için tekrar ihaleye çıktı. İZDENİZ'in resmin internet sitesinde yayınlanan ihale ilanında 11 Aralıkta 1 yıl süreyle 4 adet yolcu vapuru kiralama ihalesi yapılacağı duyuruldu. İZDENİZ7in 117 milyon avroya aldığı 15 katamaran dururken 2020 yılı için yeniden yolcu taşıma hizmeti almak için ihaleye çıkması tartışmaları da beraberinde getirdi. Egeli SABAH vapurlarla ilgili yaşanan tartışmaları attığı manşetlerle kent gündemine taşıdı.Egeli SABAH'ın etkili yayınları ses getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, İZDENİZ'deki skandalı meclis gündemine taşıdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü'ne bugün gerçekleştirilecek ihale ile ilgili soru önergesi veren Çalışkan, konuya ilişkin soruları 9 ana başlıkta topladı.