İZKA Kalkınma Kurulu’na güçlü yönetim

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İZMIR Kalkınma Ajansı (İZKA) Kalkınma Kurulu, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Salonu'nda düzenlediği toplantıda yeni başkanını seçti. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Saffet Köse tek aday olarak seçime girerken oy birliği ile İZKA Kalkınma Kurulu Başkanı olarak seçildi. Toplantıda MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ile İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ilk kez İZKA yönetimine girdi. Yeni dönemde İzmir için çalışacaklarını ifade eden MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Tarihten gelen özelliği ile her dönemde önemli bir ticaret merkezi olarak ön plana çıkan İzmir için yenilik kapasitesi yüksek, teknoloji üreten ve ihraç eden bir bölge haline getirmek amacıyla hep birlikte projeler üreteceğiz. İzmir'i dünya çapında tanınan bir şehir ve hak ettiği yere ulaştıracak etkin çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.